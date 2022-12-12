台南學甲88槍槍擊案，檢警偵辦1個月，案情逐漸水落石出，綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍，警方懷疑就是幕後指揮的角色，教唆「小弟」孔祥志開槍，且依據相關事證，他從今年8月開始計畫此次行動，據悉，「紅龜」這一夥人的關係架構中，有人在柬埔寨做生意，受囑託開槍的孔祥志，不排除早已偷渡出境到柬埔寨。

學甲88槍槍擊案是有組織性的行動，分工細膩，每個人負責一小部分工作，故意製造檢警調查斷點。10月23日槍手作案車輛已放置在花園夜市停車場；隔天，郭姓嫌犯受人指使把作案車輛的車頭轉向，並利用職務之便，在夜市找到2輛與作案車輛同款的白色機車，偽變造這2輛機車的車牌。

槍手作案時掛上第1面偽造車牌，逃亡時則更換第2面偽造車牌，警方研判郭姓嫌犯把車頭轉向的動作就是怕抓包，搞砸整個計畫；另，警方從槍手孔祥志過去的通聯紀錄，只要出現「老大」一詞都是指「紅龜」洪政軍，孔和洪過去是共犯結構，以孔的經濟能力，不可能有上百萬元的衝鋒槍，洪不僅是指揮層級，槍手作案的衝鋒槍也應該都由洪提供。

專案小組近日拘提涉嫌開車接應的李姓嫌犯到案；據悉，40歲的李嫌是學甲人，平時擔任白牌計程車司機，但私下從事販毒牟利，孔平時會向李嫌買毒品，雙方關係熟識，案發前孔在桃園酒駕後回到台南，出入也由李嫌接送。李嫌向警方供稱，案發前，孔祥志答應「事情完成後」，就會給他50萬元酬金。

警方指出，案發前，李嫌接應孔從住處到花園夜市騎車，而孔出門時穿著短衣短褲，作案時則穿黑色長袖長褲，推測作案的衣物是由李嫌提供，並讓他在車上更換；而原以為孔祥志在案發後會跟李嫌聯絡，但監控近1個月，孔祥志都未和李嫌聯絡，懷疑孔已跟其他人斷絕聯繫。

警方強調，辦案強調沒有政治壓力，證據到哪就辦到哪，會持續追捕洪和孔，並釐清是否還有幕後藏鏡人。

受囑託開槍的孔祥志，不排除早已偷渡出境到柬埔寨。（本報資料照片）

專案小組近日拘提涉嫌開車接應的李姓嫌犯到案；據悉，40歲的李嫌是學甲人，平時擔任白牌計程車司機，但私下從事販毒牟利。（讀者提供／張毓翎台南傳真）