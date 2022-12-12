高雄林園民宅遭後6槍，槍手與接應凶嫌皆落網，照片中為接應的凶嫌。（民眾提供）

高雄今日半夜傳出槍響，林園區信義路某透天厝民宅遭槍手開6槍，鄰居睡夢中遭驚醒報警，警方獲報，以車追人下，已查獲作案車輛，目前已鎖定槍手。稍早傳出槍手已落網，為未成年16歲林姓少年以及嫌疑人19歲張姓男子，但少年否認犯案，將於下午5時30分許帶回林園分局偵訊，詳細開槍原因待釐清。

高雄林園透天厝民宅半夜遭開槍，鐵門留4彈孔。（崔正綱攝）

今日清晨3時許，槍手開車前往林園區信義路某透天厝民宅開槍，民眾槍聞槍聲後報警，林園警方獲報立即派員趕往現場，但抵達現場時，槍手已經離去，在透天厝民宅發現留有6個彈孔，現場1樓鐵門有4個、2樓窗戶則有2個，地上發現6個彈殼，所幸無人傷亡。

高雄林園透天厝民宅窗戶遭轟2槍。（崔正綱攝）

警方循線調閱監視器畫面，先在上午找到槍手作案用黑色車輛，並於下午3時30分許，逮到在林園區溪州二路涉案的槍手16歲林姓少年以及嫌疑人19歲張男，但少年堅持否認犯案，目前全數送回林園分局進行訊問。

警方表示，日前被害屋主與槍手林姓少年疑有金錢上的借貸糾紛，日前曾在卡拉OK酒後起口角，詳細原因仍待釐清。