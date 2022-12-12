南投縣國姓鄉砂糖橘栽種面積約10公頃，今年開花率不錯，但是受到梅雨強降雨影響，受粉、結果率差，加上入冬後氣溫較暖，橘子著色率差、落果率高，導致產量減產3成至4成，產期也延後半月，近期果農忙著出貨。國姓鄉果樹產銷班長陳宗裕說：「砂糖橘減產，不過秋後少雨，果實甜度提升，風味更佳。」
砂糖橘是國姓鄉近年新興的高經濟農特產，果實小而美、汁多、味甜如糖，具特殊香味，採收期前總是有大批愛好者預訂、搶購，每年11月起果農忙著採收、包裝、出貨，未料今年東北季風比較晚報導，入冬後氣溫偏高，砂糖橘轉色慢，直到近日才開始採收。
果農余國勳率領女工進入果園採收砂糖橘，果樹上結實纍纍，不過大部分都是綠油油果實，轉成黃澄澄的果實較少，拖慢女工採收速度。余國勳說，熟客們不斷催貨，不過砂糖橘著色差，綠色外皮下的果實已成熟，不影響風味，卻不敢出貨。
陳宗裕解釋，砂糖橘開花率不錯，不過受到梅雨強降雨影響，受粉、結果率差，加上入冬後氣溫較暖，橘子著色率差、落果率高，導致產量減產3成至4成，採收期整整延遲半個月，近日日夜溫大，砂糖橘逐漸由青綠色轉成橘黃色，才開始採收、出貨。
國姓鄉長丘埔生、農經課課長郭俊龍12日特地到果園了解農業災損情況。丘埔生指出，國姓鄉氣候、地理條件適合栽種砂糖橘，加上果園管理佳，生產的砂糖橘品質好，無奈受氣候影響，產量比往年減少了大概3成至4成，已將農業災害往上呈報南投縣府農業處、農委會農糧署，希望能減少農友損失，也呼籲消費者盡量到產地採購，減少中盤商剝削，增加農民收益。
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