槍手穿黑衣持槍走入巷內，轟林園透天厝6槍。（民眾提供）

今(12)日凌晨高雄市林園區傳出槍響，1處透天厝民宅遭槍手開6槍，附近鄰居在睡夢中被驚醒趕緊報警，警方已鎖定槍手，並表示該槍手於凌晨3時許，每隔20分鐘開3槍，疑似是該透天處屋主日前酒後與人發生口角；槍手畫面也曝光了該槍手穿著深色衣服將車停在巷口，在走進巷弄內對著民宅開槍。

從畫面可見，1輛灰色車輛停在巷口，下來1名穿著深色衣服的男子，男子手上拿著槍往巷弄內進去，疑似開完槍後，再從巷子內小跑步跑回車上，將車駛離。

林園分局警方上午指出，今日清晨3時41分獲報，林園區信義路某透天厝民宅有槍響，警方獲報立即派員趕往現場，但抵達現場時，槍手已經離去，在透天厝民宅發現留有6個彈孔，現場1樓鐵門有4個、2樓窗戶則有2個，地上發現6個彈殼，所幸無人傷亡。

據了解，屋主表示疑似日前酒後與人口角，警方指出，槍手分別於凌晨3時、凌晨3時20分、凌晨3時40分到屋外，每次都持槍朝民宅開2槍。

警方表示，目前已與刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前涉案車輛已查獲並鎖定涉案人，至於發生原因將於犯嫌到案後釐清。