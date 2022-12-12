搶攻年末購車商機，Gogoro 宣布推出限時購車折扣，年底前提供多樣車款限時車價 95 折優惠，不論是經典熱銷 Gogoro 2 系列、全新女性愛車 Gogoro Delight BASIC、國民熱銷車款 Gogoro VIVA MIX KEYLESS ／ BASIC、家庭首選 Gogoro VIVA XL KEYLESS ／ BASIC，都可立即享優惠，傾全力衝高市占率。

2022年倒數，各家機車大廠無不卯足全力衝刺，小結12月前兩周(12／1~12／11)機車市場整體銷量，Gogoro 以市佔16.83％ 超越Yamaha，位列整體市場第三名。

除了提供車價折扣，Gogoro也提供多元付款方案，最高 36 期 0 利率、限時再送車體險；刷台新 Gogoro Rewards 聯名卡，購車優惠再升級，搭配政府補助最高優惠換算 8 年免費騎。

經濟部最新宣布，不僅 2022年底電動機車補助不關門、持續收件，且自 2023 年起，電動機車補助再延 4 年，民眾購買「重型」及「輕型」電動機車均可補助 7000 元，「小型輕型」 5100 元。2022 歲末年終，中央政府補助搶先釋出，地方政府名額倒數當中，搭配 Gogoro 限時折扣，聖誕佳節擁有最美愛車就趁現在。