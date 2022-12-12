許多人感冒發燒時都會自己買成藥解決。大陸吉林省長春市一位王姓女子近日因為發燒，在朋友介紹下到藥局買了成藥吃，沒想到正準備服用第2顆藥物時，發現盒中還有1支手指套，感到莫名其妙的她查了使用說明書才驚覺，原來自己竟然誤食了肛門塞劑！

據《都市時報》報導，當時朋友介紹發燒的王女可以買「對乙醯胺基酚」緩解症狀，結果她買成多了1個字的「對乙醯胺基酚栓」，原本還以為只是不同牌子的退燒藥，沒有太大區別，回到家後就馬上拿出藥物配水服用。

隔天王女打算再吃1顆藥時發現，藥盒裡居然附了一支塗藥的手指套，仔細一看藥盒上的使用說明，她才驚覺「這個是塞入肛門的」，而且還是兒童用的肛門塞劑，不過王女也慶幸，自己只吃了1顆藥就發現不對勁。

對此，許多網友紛紛笑說，「沒事沒事，反正最後都是從同一個地方出來」、「哎，也對，都是口」、「看來是沒得過痔瘡」、「這證明吃藥的時候最好先看使用說明書」、「看來確實是燒昏頭了」。