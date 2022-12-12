現階段自行車產業的高庫存壓力十分龐大，全球自行車產業龍頭巨大(9921)上週發信給協力供應鏈指出，希望能共體時艱，貨款依現行票期制度下，展延45天。此信一出引發市場震撼，巨大強調，明年上半年，庫存可望逐步回歸正常水位，公司在11月24日完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，巨大對自行車市場的長期發展與前景依然十分樂觀。

巨大集團今(12)日發布新聞稿指出，疫情推升自行車市場大幅成長已漸恢復正常，現階段低價位車款需求疲弱，一般車款庫存量大增，供應鏈一片混亂並未舒緩。

面對產業的逆風，巨大集團將與供應鏈夥伴共同承擔責任，並設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

巨大上周發信給協力供應鏈，內容指出，現階段市場庫存量高，為1970年代以來前所未見，無論是由經銷商端，到批發商端，庫存皆為歷史新高。這造成了現金流量短缺的嚴重問題，所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，巨大基於與客戶共榮共好原則，全力協助。

不過，巨大指出，只憑公司力量，無法完成這個任務，因此本著與供應鏈夥伴共榮共好的原則，即自12月起至明年3月，出貨至巨大全球製造廠(含GCM/GCK/GEV/GCT/GEM/GHM/GTM)的貨款，依現行票期制度下，展延45天，希望供應鏈夥伴在共榮共好的原則下相互協助，一起度過難關！