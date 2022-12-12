美國海豹部隊隊員貝克（Chris Beck）2013年因公開出櫃成跨性別者、並且經歷變性過程聲名大噪，10年過去，如今已退役的他近日宣布「終止變性」（detransition），更稱這個過程「毀了他一生」。

前美國海豹部隊隊員貝克（Chris Beck）2013年宣布出櫃、變性為女性，他近日表示「終止變性」。

綜合福斯新聞網（Fox News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年56歲的貝克過去在美國海軍服役20年，更曾隸屬於菁英海豹部隊第6小隊（SEAL Team 6），他出勤過13次，榮獲包括紫心勳章（Purple Heart）、銅星勳章（Bronze Stars）在內等逾50枚勳章。

2013年貝克接受美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏（Anderson Cooper）專訪，公開宣布出櫃成為跨性別者，說明自己變性成為女性的過程，這段專訪讓他爆紅。貝克經歷過辛苦的整形手術，讓五官變得更為女性化，並且留長髮、穿著女裝、使用荷爾蒙，與過去留著大鬍子的粗獷外型有天壤之別，他同時改名為克莉絲汀．貝克（Kristin Beck），不過沒有進行性別重置手術。

貝克近日接受保守派人士史塔巴克（Robby Starbuck）專訪時宣布「終止變性」，稱這個過程「毀了一生」，呼籲美國人覺醒，批評美國的跨性別照護產業正在傷害兒童。

Navy SEAL Chris Beck came out in 2013 as transgender. @andersoncooper did a special on @cnn about it. His story was used as propaganda to allow trans people in the military and to popularize the issue. Now Chris is ready to expose the truth. Watch here: https://t.co/ChbjE6Kgly pic.twitter.com/wQbGPln9K3 — Robby Starbuck (@robbystarbuck) December 1, 2022

「你們在CNN上看到的有關我的臉的一切，別相信任何一個字，過去10年我所發生的事摧毀了我的生活，我毀了我的生活，我不是受害者，是我自己造成的，但我獲得了幫助。」

‘DESTROYED MY LIFE’: Chris Beck warned Americans need to “wake up” about how transgender health services are hurting kids. https://t.co/GpxD88uTm6 pic.twitter.com/MzaFygfl9E — Fox News (@FoxNews) December 11, 2022

「我要負全部責任，我上CNN以及所有其他的，這也是為什麼我現在會在這裡，我在試著改正。」

Chris Beck contó que bastó una hora para que el psicólogo le asegurara que es transgénero y que necesitaba hormonas para cambiar de sexo. https://t.co/ZYMODHHy4S — ACI Prensa (@aciprensa) December 5, 2022

貝克更批評自己當年無知、被利用，「我被利用了，我非常天真…我被宣傳，我被有更多知識的人利用，他們知道自己在幹嘛，但我不知道。」

Former Navy Seal Kristin Beck on why transgender Americans should be allowed to serve openly in the U.S. military. https://t.co/5jDgfPZtlb — New York Times Opinion (@nytopinion) February 23, 2018

貝克談到自己當年變性時，只在美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）諮詢1小時就獲醫生開立荷爾蒙。

他稱全美有數千家性別診所，只要孩子走進任何一間診所然後說自己是「男人婆」或「這讓我感覺比較舒服」等，心理醫生就會判定是「跨性別者」，「然後隔天你就能使用荷爾蒙，這與他們開給戀童癖者化學去勢的是同樣的荷爾蒙，現在他們開這個給健康的13歲青少年。」

「這看起來對嗎？這也是為什麼我現在試著告訴美國人覺醒。」

貝克稱自己已經7年沒有使用荷爾蒙。