美國海豹部隊隊員貝克（Chris Beck）2013年因公開出櫃成跨性別者、並且經歷變性過程聲名大噪，10年過去，如今已退役的他近日宣布「終止變性」（detransition），更稱這個過程「毀了他一生」。
綜合福斯新聞網（Fox News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年56歲的貝克過去在美國海軍服役20年，更曾隸屬於菁英海豹部隊第6小隊（SEAL Team 6），他出勤過13次，榮獲包括紫心勳章（Purple Heart）、銅星勳章（Bronze Stars）在內等逾50枚勳章。
2013年貝克接受美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏（Anderson Cooper）專訪，公開宣布出櫃成為跨性別者，說明自己變性成為女性的過程，這段專訪讓他爆紅。貝克經歷過辛苦的整形手術，讓五官變得更為女性化，並且留長髮、穿著女裝、使用荷爾蒙，與過去留著大鬍子的粗獷外型有天壤之別，他同時改名為克莉絲汀．貝克（Kristin Beck），不過沒有進行性別重置手術。
貝克近日接受保守派人士史塔巴克（Robby Starbuck）專訪時宣布「終止變性」，稱這個過程「毀了一生」，呼籲美國人覺醒，批評美國的跨性別照護產業正在傷害兒童。
「你們在CNN上看到的有關我的臉的一切，別相信任何一個字，過去10年我所發生的事摧毀了我的生活，我毀了我的生活，我不是受害者，是我自己造成的，但我獲得了幫助。」
「我要負全部責任，我上CNN以及所有其他的，這也是為什麼我現在會在這裡，我在試著改正。」
貝克更批評自己當年無知、被利用，「我被利用了，我非常天真…我被宣傳，我被有更多知識的人利用，他們知道自己在幹嘛，但我不知道。」
貝克談到自己當年變性時，只在美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）諮詢1小時就獲醫生開立荷爾蒙。
他稱全美有數千家性別診所，只要孩子走進任何一間診所然後說自己是「男人婆」或「這讓我感覺比較舒服」等，心理醫生就會判定是「跨性別者」，「然後隔天你就能使用荷爾蒙，這與他們開給戀童癖者化學去勢的是同樣的荷爾蒙，現在他們開這個給健康的13歲青少年。」
「這看起來對嗎？這也是為什麼我現在試著告訴美國人覺醒。」
貝克稱自己已經7年沒有使用荷爾蒙。
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