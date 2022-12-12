早年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona)，外型甜美的她往戲劇圈發展表現亮眼，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》等紅遍港、台，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌；去年就沒有接演戲劇作品的她，近期登演戲類綜藝，卻遭擁有金馬獎金像獎肯定的女星惠英紅批評，直言：「我真心告訴妳，妳已經差不多了」。

演戲類綜藝《無限超越班》由成龍擔任召集人，名導爾冬陞、香港女星惠英紅、男星吳鎮宇擔任監製，陣容皆由大咖演員組成，共同帶領新生代藝人磨練演技，節目中香港女星薛凱琪站起來介紹自己參加的目的：「我這一次來，想要做一個類似於調色盤演員，希望可以嘗試不一樣的戲。」

薛凱琪說自己沒有演過反派，「古裝、現代戲、搞笑片都有演過」，不料這個回答卻讓惠英紅頗有深意的和爾冬陞對視，惠英紅犀利點評：「現在妳給我的感覺是很陶瓷娃娃，這會把妳封死，因為今年妳都四十多（歲），我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好這個是妳的優勢，抓不好它會綁死妳。」

惠英紅直言如果薛凱琪機會抓不好，未來星途就差不多了。（圖／微博）

身為前輩的惠英紅也提醒：「所以我覺得妳今天在我們這個活動裡面要小心一點，這次絕對是一個最大的機會，可是如果妳這個機會抓不好，我真心告訴妳，妳已經差不多了。」

薛凱琪今年已經41歲，外貌仍似少女，影歌雙棲的她近年卻沒有出色的影視作品，大多表現平平，許多網友認為惠英紅說得很中肯，期待薛凱琪能突破自己。