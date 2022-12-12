許瑋甯、陳昊森在戲劇《第9節課》上演師生戀，在劇中還有大尺度演出，2人近日在Yahoo TV《佼心食堂》大方聊起床戲，笑稱：「撲倒人比較好演，因為被撲倒的一方可能要hold住身體角度，對核心肌力頗為考驗。」

陳昊森和各務孝太在《第9節課》當同學，現實生活中他們真的就讀同一所高中，並都參加同一社團，陳昊森說很開心能有機會跟各務孝太合作，各務孝太也爆料喜歡陳昊森的女生超多的，陳昊森連忙謙稱自己不是校草，因為還有各務孝太排在前面。

陳昊森在《第9節課》飾演學生，不同的是，他這次把自己想過的高中生活全部演出來，將高中男生調皮、跋扈、隨心所欲的模樣發揮到極致，他透露包括高中生賀爾蒙噴發的百態也全都呈現，各種黃色笑話和暗示性動作連發，玩到連導演都懷疑能否播出。

說到求學時期的叛逆經驗，各務孝太曾因為耍帥跟老師唱反調，當場把考差的考卷吃掉。許瑋甯以前也因為沒考好被體罰過，當時老師打完後要她說「謝謝」才能坐下，倔強的她堅持不講，也不理同學勸告，就這樣罰站了兩節課。

王渝屏則自爆高中時期都在睡覺，自嘲在睡夢中學習，搞笑的是，她在拍戲現場也都用各種姿勢在睡覺，有趣模樣全被陳昊森拍了下來。他們也透露拍戲期間發生許多令人捧腹大笑的插曲，陳昊森說拍攝告白戲時，因為在民生社區大聲嚷嚷：「我喜歡妳，好喜歡好喜歡。」結果不知情的居民和路人竟接話反問：「喜歡誰啊」、「拍戲吧」，還有阿伯冷酷的吐槽：「X！現在還有人這樣告白的喔？沒效啦！」。