此外，也推出「暖心耶誕指定折扣碼活動」，活動期間內將111年公益單位捐款收據拍照上傳飯店粉絲團，即可獲得訂房優惠折抵房價200元。（柯宗緯翻攝）

高雄福華大飯店搶攻耶誕、跨年檔期，活動連環發。（柯宗緯翻攝）

高雄福華大飯店搶攻耶誕、跨年檔期，活動連環發，目前耶誕節及跨年假期已有9成左右的住房率之外，12／23晚上6時至8時在1樓網美咖啡廳Hovii Cafe舉行「香料熱紅酒體驗活動」。此外，「暖心耶誕指定折扣碼活動」，活動期間將111年公益單位捐款收據拍照上傳飯店粉絲團，即可獲得訂房優惠折抵房價200元。

業者指出，源自於北歐的香料紅酒，是耶誕不可或缺的必備品，熬煮時散發濃濃香料及柑橘香氣，氣味豐富香甜。現場還能品嘗經典肉桂捲、燉飯等，DIY糖霜餅乾親自彩繪自己的聖誕造型點心，報名費用$800元／人，兩人以上同行每位優惠價NT$750元結束每，活動人可獲得糖霜作品及熱紅酒材料包一份，還可回家體驗熬煮熱紅酒與親友分享，當日選購HOVII餐點或酒類也享8折優惠。

12／24~2023／01／02也推出「暖心耶誕指惠碼可適用入住2023年1~6月官網訂房折抵房價NT$200元，邀請大家一起送愛心享優惠，活動期間內將111年公益單位捐款收據拍照上傳飯店粉絲團，即可獲得訂房優惠折扣碼。

業者提醒，該優惠碼恕不適用農曆春節／國定假日，另外在聖誕新年期間即農曆春節入住飯店，皆可獲得祝福明信片，飯店將協助寄出溫暖的祝福及抽出幸運得獎者，有機會獲得尊爵豪華雙人房住宿券及精緻涮涮鍋或自助餐券。訂房專線：07-2307799

另外在聖誕節周末12／24、12／25二日，凡於高雄福華大飯店各餐廳消費打卡，即可獲得「福華LOGO帆布環保提袋」一份，數量有限，贈完為止。訂席專線：07-2307777。

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