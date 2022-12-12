烘焙也能玩出潮感！先前就有牙膏品牌與冰品聯名秀創意，讓新品迅速收穫大量曝光，客流量至少提升1成以上。烘焙品牌看準趨勢也玩跨界聯名，由世界麵包冠軍武子靖主理的「日香高級吐司專門店」，首度攜女裝品牌Mercci22研發限定「藍莓巧克力美肌生吐司」，且為順應耶誕推禮盒及可愛衛衣等單品，少女心十足。
日香「藍莓巧克力美肌生吐司」以藍莓和頂級法國歌劇可可粉製出雙色麵團，再捲入藍莓果醬訴求吃得到滿滿果餡；另也推限量耶誕禮盒，打開可見新品及「可愛配色圖案衛衣」，即起於官網單筆訂單滿300元，結帳輸入「M22XNIKO」現折50元。
米舒芙蕾鬆餅專門店「芙稻菓室」則與美妝工具品牌「點胭脂」合作推「2022限量聖誕聯名甜心禮」，裡頭包含點胭脂新品「papai胖水滴拍拍海綿」，還有各式熱銷糕點及耶誕限定「肉桂紅酒乳霜塔」，純米製作的肉桂香料塔皮加黃長生肉桂粉，夾餡奶油霜拌入紅酒漬葡萄搭肉桂柑橘焦糖，頓時飄散暖心氛圍。
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