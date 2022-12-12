陽明(2609)今天舉行法說會，對於明年航運景氣看法，陽明經營團隊指出，上周SCFI跌幅縮小，有可能出現止跌訊號，但運價反彈幅度不敢樂觀預期，運費的走勢等過完農曆年看復工跟訂單狀況，第1季、第2季不確定因素大，上半年只能「且戰且走」，但對明年下半年有所期待。

陽明指出，今年受到全球受高通膨、庫存、運力過剩、升息、經濟衰退等因素，導致貨量需求疲軟，運價持續在低檔。雖然歐洲線或美東線運價持續走跌，但上周SCFI有所收斂，陽明認為有看到落底訊號，且農曆年前有傳統小旺季，希望運價反彈可以延續，但也不敢作太樂觀預期，要等明年農曆年後，工廠復工、訂單狀況明朗後才可看出。陽明認為，在庫存消耗，歐美天氣轉暖讓能源價格緩解，以及各國經濟政策調整，明年下半年可以期待客戶訂單及運價回復。

至於有法人分析陽明明年第2季可能損平或虧損，陽明表示，公司未作財測，且明年上半年不確定因素高，目前無法評論。但10月到11月的運量歐美線與去年相當，第3季至今的運能較去年少2％、3％，歐洲線多2到3％，亞洲線反而有近20％成長，而至今沒有一條船舶閒置，2023年看好、期待歐美線需求量復甦，亞洲線可望增加貨量，另外，南北線是淺碟性市場，相對變動性大，會做出必要性因應。

陽明帳上約當現金加上3個月以上定存高達2600億元，股價卻偏低，是否考慮實施庫藏股，陽明表示，都不排除進行相關評估，但陽明也指出，也有投資人希望可保留資金配息給股東，所以現階段都還無法確定，必須今年結束後會有較具體的討論。