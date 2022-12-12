歐洲股市周一早盤低走；投資人本周靜待聯準會和歐洲央行(ECB)的貨幣政策決議，市場趨向謹慎；此外，在中國放寬防疫封鎖之後，染疫人數的上升，也壓抑了市場情緒。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌2.39點或0.52%，為436.74點。

歐洲股市在上周出現下跌，結束了此前連七周上漲的走勢。對於激進升息引發經濟衰退的擔憂，抵銷了中國放鬆防疫管制帶來的樂觀情緒。

然而在放鬆管制一周之後，投資人周一也在觀察中國確診人數激增的情形。

與中國業務關聯深的工業股，以及奢侈品股LVMH集團、愛馬仕都出現較大的跌幅。

倫敦交易所(LSE)股價卻逆勢上漲4.5%；稍早微軟同意買進英股營運商的4%股權，作為該公司將數據移往微軟雲端的交易之一部分。

藥廠賽諾菲(Sanofi)升1.9%，該法國公司周日表示，決定不再討論收購Horizon醫療。