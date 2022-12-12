宜蘭縣政府教育處調查，縣內僅剩大進國小（圖）與礁溪國中有蔣中正銅像。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

內政部發布「推動威權象徵處置補助作業要點」，積極推動威權象徵處置；宜蘭縣政府教育處調查，縣內僅剩大進國小與礁溪國中有蔣中正銅像，因考慮銅像是民間捐贈，學校討論後決定不移除，以設立告示牌說明蔣中正的生平事蹟；處長王泓翔說，尊重學校意見，告示牌內容已呈報內政部審議，通過後就會設立。

依據內政部要點，補助範圍包括移除、改名或以其他方式處置公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵或辦理與主題相關活動；每件最高補助10萬元，對象包括直轄市、縣市政府及所屬機關，鄉鎮市區公所及直轄市山地原住民區公所、公私立各級學校、依法登記或立案的民間團體，於11月28日生效。

教育處已完成調查，縣內僅剩大進國小與礁溪國中在校園內立有蔣中正銅像；經學校與家長會討論，考量銅像是民間捐贈興建，相當於民間的資源，暫不予移除，但為破除威權緬懷及政治崇仰文化，學校決定設立告示牌說明蔣中正的歷史事蹟。

2所學校的告示牌文字內容皆已完成，送審議中；談及蔣中正的生平，曾任中華民國第一任至第五任總統，在台灣實施戒嚴時主張反共大陸、反共復國。1987年解嚴後，民間對蔣中正的評價逐漸由「神格化」回歸符合歷史事實，並開始追究蔣中正在228事件與白色恐怖時期所應負的責任等。

教育處長王泓翔表示，學校是依照該要點以其他的方式處置，經過學校與家長們的討論，決定不移除銅像，但採用設立告示牌的方式，從教育的角度，用文字來介紹蔣公的生平歷史，希望學生能夠學習用客觀的角度，不偏不倚來解讀歷史人物的功與過，建立正確的史觀。