台灣逾千件食品近期因註冊登記相關問題遭到大陸暫停進口，近期還有傳出對方要求廠商交出配方比才能登記成功。前立委郭正亮今（12日）在《大新聞大爆掛》質疑，為什麼韓國、日本產品出口到大陸都沒有問題，難道台灣拿到的表格不一樣嗎？並呼籲廠商們將中國的註冊表格公布出來。

近日有廠商稱要交出廠房雇用員工比例、食品比例，才可以成功登記中國海關的表格，郭正亮不解，難道中國給日本、給韓國的表格都跟台灣的不一樣？但他也指出，大陸有可能是在做食品安全管理，不過如果問到那麼細，還是要把原因說出來。

但郭正亮強調，自己難以想像這次中國暫停進口，商家的表格要填到那麼細，因為現在有一個很奇怪的問題，王美花說中國不符合WTO的程序，可是日本為什麼要遵守他的政策，如果中國只是針對台灣，其他有參加WTO的國家也都有遵守他的規則。

郭正亮表示，自己手上有日本的表格，好奇日本的表格有跟台灣的不一樣嗎？如果台灣的表格是特別的，那請政府或廠商公布出來，我們比對其他國家的表格，這樣就很容易說清楚了？整起事件也可以一翻兩瞪眼。