一位中年女性患者沒有任何症狀，健檢才發現竟然患有C型肝炎，而且出現肝纖維化現象。亞東紀念醫院肝膽胃腸科林政寬主任呼籲，現今檢測快速又正確，C肝口服藥物副作用也低，及早檢測及早治療，治癒率可達到98%，免除C型肝炎對身體的危害。

●潛在患者近11萬人 晚治療恐變肝癌

台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡的人數破萬，肝癌更高居癌症死因第二位，其中有8成的肝癌是由B、C型肝炎所造成。根據健保署統計，台灣尚未診斷治療的C型肝炎患者約有11萬人，因多數患者沒有症狀，一旦急性感染，近8成機率會變成慢性肝炎，更可能併發肝硬化跟肝癌，以及增加糖尿病與慢性腎臟病等共病風險。

C型肝炎的傳染途徑主要是經由血液與體液傳染，與他人共用汙染針具或接受汙染血液等均可能感染。高風險族群包括80年代以前進行過輸血的病人、洗腎患者，以及接觸針灸、打耳洞與刺青的民眾。另外還有醫療工作人員、C型肝炎感染者所生的子女與性伴侶等。

●做好衛生預防感染 善用免費篩檢措施

由於目前並無病毒性C型肝炎疫苗可接種，民眾應做好個人衛生習慣來預防，除了避免不必要的輸血或刺青行為，使用針具時也需充分消毒，以及不與他人共用刮鬍刀、牙刷等。

若自身屬高風險族群，更應主動前往篩檢，經由抽血檢驗便能得知是否具病毒性C型肝炎抗體。林政寬說明，台灣目標2025年根除C型肝炎，國健署提供45歲至79歲民眾（原住民提早至40歲），可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢，一天即可得知結果，快速且準確度高。

●全口服抗病毒藥物 治療成功率達98%

以往治療C型肝炎主要靠注射干擾素，然而副作用多、治療成效有限。現今主流治療方式已改為全口服的抗病毒的藥物，一天只要服用一次，療程約8到12周，副作用也低，只要配合醫療院所的完整治療，治癒成功率高達98%。

林政寬表示，近期有一位中年女性個案，身體沒有出現任何症狀，經由成人健檢才發現竟然有C型肝炎帶原，且肝指數異常，照腹部超音波也顯示有輕微的肝纖維化現象，經口服抗病毒藥物治療才治癒了C型肝炎，後續追蹤血液中已經沒有任何C型肝炎病毒，復發機率低，也大幅降低未來產生肝硬化與肝癌的機會。他也呼籲，及早發現及早治療，才可以免除C型肝炎對身體的危害。

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