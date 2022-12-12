坊間有不少似是而非的保健概念，讓許多人無所適從，對此，營養師郭彥廷特別在臉書粉專破解3大水果迷思，更點名奇異果、木瓜和鳳梨因為具有酵素，能幫助消化，很適合飯後食用。

首先，坊間常有「女生要多吃葡萄、櫻桃才會補血」的說法，在過去的觀念裡，深紅色、深紫色的水果被視為補血、補鐵的食物。不過這兩種水果的鐵含量其實並不高，每100克的含鐵量皆僅有0.2mg。若想補充足夠的鐵質，成年男性每日應攝取10mg、女性15mg，值得注意的是，台灣女性的鐵攝取量容易不足，因此更要選對食物，而吃紅肉並搭配高維生素C含量的水果或蔬菜，是最佳的補鐵組合。

▍鐵質吸收度：動物性來源＞植物性來源

▍鐵質豐富的肉類：內臟類像是豬血、豬肝等，以及文蛤、豬肉、牛肉、雞蛋

▍鐵質豐富的蔬果：紅莧菜、紅鳳菜

▍促進鐵質吸收：維生素C

迷思二「補充維生素C靠檸檬水」。郭彥廷指出，檸檬酸酸的口感容易被誤以為是補充維生素C及美白的冠軍，儘管柑橘類水果確實是維生素C前段班，但每100克的維生素C含量，檸檬僅有34mg，不敵芭樂（120.9mg）、釋迦（99mg）和龍眼（95.4mg）。另外，奇異果、草莓、聖女小番茄的維生素C也都高於檸檬。

迷思三「水果不能飯後吃，會堆在胃部上層，反而在肚子裡酸敗」。郭彥廷解釋，胃部的消化不是消消樂、俄羅斯方塊，一層一層的消下去，而是被充分混合、消化，所以並不會有「堆在上層」的情形出現。而在肚子裡酸敗的說法，更是大錯特錯，尤其是胃液含有胃酸、蛋白酶、黏液、內在因子，其中胃酸更具有殺菌功能，因此完全不會出現在胃裡酸敗的情況。另外，郭彥廷也提到，木瓜、鳳梨、奇異果因為具有酵素，反而適合飯後食用，有助於消化。