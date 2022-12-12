台中港務分公司舉辦「扎根法紀知能 廉政法令專題開講」，台中地方檢察署馬鴻驊檢察官（左）主講，台中港務分公司張紋英主秘（右）等參與。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司推動「廉能政府」的國家政策，並接軌全球反貪腐普世價值，落實國營企業法治作為，12日邀請台中地方檢察署檢察官馬鴻驊講述「國營事業員工對廉政法令之認識」，同步以視訊方式邀請港務總公司及其他分公司(基隆、高雄、花蓮)逾150名同仁參與。

台中港務分公司指出，馬鴻驊檢察官現任台中地方檢察署檢察官及法務部人權兩公約、個人資料保護、洗錢防制宣導講師，以其深厚的法學素養、豐富經歷與實務經驗及深入淺出的案例分享，為國營企業臺灣港務公司同仁闡述「廉政法令相關規範及預防風險之管理思維」。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，員工是公司最重要資產之一，國營企業員工推動業務的服務品質與作為，更是關乎外界對國營企業的觀感，是以引導員工獲知正確即時的廉政法令相關規範，可協助員工與業者廠商於業務交流之際，達成正向互動。

陳榮聰強調，台中港務分公司在業務推動與便民服務措施，將持續以法遵及以人為本的精神，展現廉能自持與優質服務的風範。