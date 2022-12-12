我代表團在今年第46屆的國際技能競賽當中，一共獲得6金、13銀、6銅及17優勝的佳績（圖\總統府提供）

全球57個參賽國中排名第三，獲獎數也是臺灣有史以來最好的成績（圖\總統府提供）

蔡英文總統今天接見「2022國際技能競賽代表團」，肯定獲得世界第三的佳績，她透露，我們已經爭取到在2025年，由臺灣主辦第3屆亞洲技能競賽，這是相隔30年之後，臺灣再次取得國際技能賽事的主辦權。期待未來大家繼續發揮專業，與各個領域的專業職人對話交流、共同合作，對目前社會面臨的問題，帶來更多創意的解方。

我代表團在今年第46屆的國際技能競賽當中，一共獲得6金、13銀、6銅及17優勝的佳績，在全球57個參賽國中排名第三，獲獎數也是臺灣有史以來最好的成績。蔡英文表示，這個比賽，被稱作「技能界的奧運」，所以國手們也都是我們的臺灣之光。

她說，代表團面對疫情及國際賽延期的種種挑戰，仍然能夠克服萬難，在激烈的世界競賽當中脫穎而出。對於大家優異的表現，所有臺灣人民都同感光榮，她也要表達最高的感謝及肯定。

代表團中有國手，也有裁判長、指導老師以及翻譯人員等成員，她感謝大家共同投入心力，積極協助國手們備戰。這次的優異成果是整個團隊共同努力，才能創造的榮耀。

這次有許多職類是第一次參加，也都締造很好的成績，包括行動應用開發、網路安全、機器人系統整合，還有數位建設BIM ，這4個職類都是第一次參加，就獲得銀牌的殊榮，蔡英文肯定，這真的非常不簡單。這也證明臺灣的技能實力，能跟世界各國一較高下，並受到國際的高度肯定。

蔡英文指出，臺灣在每一個領域都有許多這樣的技能職人，不斷地精進自己的技術，也帶動了整個社會的發展。另外，我們已經爭取到在2025年，由臺灣主辦第3屆亞洲技能競賽，這是相隔30年之後，臺灣再次取得國際技能賽事的主辦權。相信透過這個機會，大家可以和亞洲各國的高手，一起切磋交流，拓展國際視野，也能帶動大家提升技術水準。

她期待在未來，大家可以繼續發揮專業，與各個領域的專業職人對話交流、共同合作，相信可以對目前社會面臨的問題，帶來更多創意的解方，也將促進臺灣的進步發展。