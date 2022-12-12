汎德永業（2247）自結11月合併營收38.3億元，月增17.9％、年增11.9％；累計前11月合併營收已達405.8億元，年增4.4％，全年營收可望超越去年。

汎德永業表示，受惠於BMW電動車iX通過新年式認證後開始大量交車，加上MINI新車同樣於11月大量到港，交車情況暢旺，推升11月營收成長。公司指出，依目前新車到港情況來看，BMW、保時捷交車情況均十分熱絡，11月iX掛牌數更衝上電動車單月銷售亞軍，加上多款重磅新車即將陸續發表、上市的情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

汎德永業指出，明年將會是BMW電動車產品線強勢的一年，目前已有iX M60、iX、i4等電動新車在台上市，而全新純電轎跑車i4也將於明年第一季大量抵台，可望再帶動新一波交車熱潮。豪華旗艦i7 xDrive60、全新iX1純電運動休旅預收單也相當火熱情況來看，汎德永業看好電動車的銷售動能將可望延續至明年。

汎德永業表示，BMW 3系列新近發表新改款，總計導入4種動力共7款車型，新車累積待交訂單數也持續增加，預計明年1月即可開始交車貢獻營收。

BMW旗艦轎車大7系列12月也將推出大改款新車，目前735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence等車款均已展開預售，預計年底前即可在台上市，明年正式交車，全面搶攻豪華客群需求。