鹿谷鄉農會冬季茶賽成績揭曉，茶農黃平和在4930件茶樣競爭中脫穎而出，勇奪「特等獎」，絕頂好茶自由交易價格，每台斤達30萬元；鹿谷鄉農會將於12月24日上午，舉行頒獎典禮暨展售會，歡迎大家品嘗凍頂烏龍茶。

鹿谷鄉農會理事長陳文益表示，為照顧茶農持續辦理「保價收購」，協助茶農打開茶葉產銷瓶頸；總幹事林義能則強調，品牌是品質的保證，品質是品牌的後盾。

陳文益指出，為防杜外來茶混入比賽茶，嚴格執行DNA檢測，經茶業改良場多重元素分析最新的檢驗儀器把關結果，今年冬茶賽「零」檢出，藥檢也全部過關，感謝所有參賽茶農配合。

茶賽主審林儒宏指出，入等茶葉極具凍頂茶要求的發酵香及焙火香，兼具冬香與甘甜韻味特色，為追求高品質及維持凍頂茶品牌特色，希望茶農為凍頂茶永續發展努力。

林儒宏指出，今年評審發現少數茶樣有陳舊茶，請茶農注意改善，例如製茶、挑梗及焙茶過程前後，機台未清理乾淨，會有夾雜其他已變質的茶葉，造成風味不佳，值得留意。

其次，烘焙溫度要求適當，不要追求過度高溫烘焙、或時間過長等過火情況，可能影響整個茶的品質。

鹿谷鄉農會推廣部主任陳芳炫說，今年配合過年春節送禮，展售會提前1周，在24日舉辦，歡迎愛好凍頂烏龍茶的朋友來喝好茶、買好茶。

鹿谷鄉農會冬茶賽，頭等獎1至10名單依序為賴淑閔、曾秀椿、黃靖珉、林秀蓉、陳月妹、林惠雪、盧順一、劉淑霞、陳文學、莊文亮。