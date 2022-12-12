中市府建設局投入總經費12.74億元開闢「華南路以東銜接特三號道路工程」，串聯大肚區遊園路至南屯區向上路，預計2025年完工通車。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

為強化大肚區通往南屯及市區便利性，中市府建設局投入總經費12.74億元開闢「華南路以東銜接特三號道路工程」，串聯大肚區遊園路至南屯區向上路，預計2025年完工通車；建設局長陳大田與地方民代日前親赴工地視察，期勉工程如期完工，促進地方交通便利及發展。

陳局大田表示，大肚區華南路素有「藍色公路」之稱，為紓解遊園路及中台路口交通壅塞，規畫將華南路繼續向東延伸至南屯區向上路，道路兩側設有人行道，工程分2期施作；此工程全長1864公尺、寬20公尺，因位於山坡地且跨南屯區及大肚區，歷經水土保持審查、環境影響評估及都市計畫變更等作業，市府編列總經費12.74億元（含工程費3.69億元、用地及地上物補償費9.05億元）開闢。

陳大田表示，第1期針對非都市計畫區內遊園路口起206公尺路段進行開闢，目前工程已完成相關地上物打除及打設臨時擋土支撐，預計明年5月完工；第2期工程預計明年開工，盼2025年全線完工通車後，華南路可暢通銜接向上路，有效紓解當地交通車流，降低壅塞情形，讓交通路網更便捷。

陳大田也期勉施工團隊確實掌控施工期程、加強界面協調、持續提升品質，也特別提醒團隊將職業安全衛生放在首位，不能輕忽日常的安全衛生管理，確實遵守標準作業程序，強化安全衛生設施，朝零職災目標努力。