桃園市八德區大湳森林公園佔地約16.6公頃，園區生態豐富，自2020年6月開工後，陸續有市立圖書館兒童玩具圖書館及八塊厝民俗藝術村外完工營運，今天又有4座市民活動中心揭牌，預計年底開放北營區，明年4月底全區開放。市長鄭文燦視察每個角落，猶如小型畢業旅行，他說，離自己卸任仍有一段時間，市內還有新總館、長庚轉運站等都將在近期完工，會按照期程將工程做好。

市府斥資6億元改造前身為保一總隊營區的大湳森林公園，施作景觀及館舍整建工程共分為2期，景觀工程建置滯洪池、生態造景、造林植栽、木棧道、階梯、涼亭等，景觀工程則是採取低衝擊開發方式施作中央水池、林間草澤、滯洪池等空間場域，並活化再利用舊有廳舍。

大湳森林公園內規畫有3座不同功能的滯洪池，以便治理水患。（陳夢茹攝）

工務局指出，盤點大湳森林公園，園區內約有7種棲地類型，包含景觀植栽、先驅樹林、草生荒地及農地，自然生態相當豐富，更保留超過4800株喬木，動物生態以鳥類佔最多，甚至有第2級珍貴稀有保育類的黃鸝、魚鷹與鳳頭蒼鷹等，未來全面完工後，一定能成為民眾喜愛的都市型生態公園。

鄭文燦表示，大湳森林公園內透過活化舊有廳舍，整修為4間市民活動中心，將分別提供給大忠、大興、大愛及大千里使用，內部規畫會視地方需求有所不同，但多數都會有集會空間、多功能教室、辦公室等，4間市民活動中心皆於昨日竣工揭牌。不少當地里民也參與揭牌啟用典禮，紛紛直呼以後可以來這邊辦活動，戶外空間就是個大公園，且活動中心空間很大，非常舒適。

工務局補充，由於大湳森林公園採取分區施工，最早的兒童玩具圖書館已於去年4月4日正式營運，八塊厝民俗藝術村也於今年10月22日營運，其餘三分之一的園區仍屬於工區，正在加緊施工中，預計年底開放北營區，明年4月底可全區開放。