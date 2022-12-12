元太(8069)今日宣布首度入選「道瓊永續世界指數」成分股與「道瓊永續新興市場指數」成分股，在標準普爾全球企業永續評比成績優異，於24個評選面向中，除「政策影響力」、「環境報告」及「社會報告」取得滿分，「風險及危機管理」、「行為準則」、「環境政策與管理系統」、「勞工實務指標」、「職場健康安全與衛生」及「隱私權保護」等面向，亦居電子、設備及零組件產業領導地位。

「道瓊永續指數」於1999年成立，為目前全球最具公信力、影響力及指標性的永續評比之一。透過標準普爾全球企業永續評比從治理與經濟、環境與社會等三大永續發展構面，每年針對永續發展趨勢以及重點議題邀請全球超過13,000家企業參與評比，主動揭露企業永續發展成效。

道瓊永續世界指數依據評比結果從全球約2,500家大企業挑選各產業於永續經營表現前10％的企業為其成分股；道瓊永續新興市場指數則從新興市場約800家大企業挑選各產業於永續經營表現前10%的企業為其成分股。指數評選結果不僅表現全球頂尖企業之永續成效，也是全球投資機構及責任投資人之重要參考依據，更為授信及金融機構衡量企業永續及金融往來的重要依據之一。

面對即將來臨2023年整體經濟大環境的高度不確定性，元太科技特以韌性供應鏈為主軸舉辦「逆風而上–永續共榮大會」，邀請電子紙生態圈中的模組、TFT背板、驅動IC、光學材料等原物料與零組件夥伴共同參與。元太科技持續落實ESG永續發展工作，已於2022年12月提前達成全球RE20的再生能源使用目標，在本次永續共榮大會中，元太不僅分享依循獲利與永續齊步並進的永續發展使命與實踐路徑，也積極邀請供應商夥伴共同朝向建構低碳供應鏈、控制與降低永續發展風險、增加供應鏈彈性與永續供應鏈等方向，打造電子紙產業的永續發展價值鏈。