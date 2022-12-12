綠界科技(6763)受惠於年度電商大檔雙11購物節，11月營收1.39億元，再度創下單月新高，月增6.84％，年增5.96％；9月及11月2度創下史上新高，帶動前11月累計營收達13.58億元，年增6.1％，力拚今年全年再創高峰。

綠界科技表示，實體商店網路化是時代不變的大趨勢，公司對電商業者需求服務不斷深耕外，也因應市場動向，積極創造多元服務。綠界科技主要業務前三項分別為：1.全方位金物流服務，涵蓋超商代收付、貨到付款、宅配出貨，打造出完整的一站式服務；2.電子發票系統與加值服務，服務範圍涵蓋小型個人賣家到大型電商平台；3.ECTicket票券發行平台，讓業者可線上銷售商品電子票券，成為多家國內知名飯店業者團購票券的指定系統商，都墊高了公司營收表現。

不僅如此，今年綠界科技與嘉利科技投資結盟，看中嘉利科技目前面對線下實體刷卡機一年3兆的市場，打造OMO全通路的收款串接，讓營收、對帳、金流、物流、電子發票、會員儲值、票券等功能，都能夠達成一站式的串接與管理。