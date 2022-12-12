新光金(2888)子公司新光人壽響應政府資訊安全政策，在迎接數位轉型浪潮的同時，持續精進資安防禦體系，12月9日獲英國標準協會（BSI）頒發「資訊韌性卓越獎」，顯見新壽守護資訊安全有成，致力安全至上、永續經營的服務理念，備受專業標準制定機構肯定。

近年新壽將數位科技結合金融保險服務，除了提供客戶新形態的數位服務體驗，更不斷檢視資安風險，保障客戶資訊安全及個資保護不受侵害，包括陸續導入「ISO 27001資訊安全管理制度」、「BS 10012個人資料管理制度」及「ISO 22301」營運持續管理制度，每年並由BSI嚴格驗證管理制度有效性，提供客戶安全無憂的金融服務環境。

為打造與時俱進的資訊安全防禦體系，新光人壽積極整併「ISO 27001資訊安全管理制度」與「BS 10012個人資料管理制度」，建立一致性的運行框架，增進資訊人員理解與遵循，不但於2020年首次兩項管理制度合併驗證通過，更為保險業首創新典範。

面對企業資安挑戰及人力需求逐漸增加，新壽於2021年起發展半自動化資安情資分析，結合公司策略發展的自動化流程機器人（Robotic Process Automation, RPA）自動執行重複性且繁瑣的資安情資彙整作業，加速資訊安全人員作業時效並提升情資運用效率，以強化企業資訊安全的韌性。

此外，2022年在全球新型冠狀病毒疫情的衝擊，新壽展現迅速應變與嚴密部署的行動力，除了立即啟動營運持續計畫與危機處理方案，更相繼導入「ISO 22301營運持續管理系統(BCMS)」，於1月成功通過驗證，建構多層次的風險安全網，確保客戶及所有利害關係方對公司營運永續的利益。

新壽即將邁向60周年，向來以承諾客戶安心保障為己任，持續推動資訊安全文化，致力ESG永續經營理念。未來仍會以「守護安心、安全的金融保險服務環境」為使命，提供客戶安全、便利、且營運不中斷的金融服務。