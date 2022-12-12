達麗(6177)今(12)日下午舉行業績發表會，董事長謝志長說，未來6年中(112~117年)現有庫存土地可售總銷金額逼近900億元，業績已經都準備好了，至於美國地區，目前有3筆土地，未來開發方向將朝長期收益來經營，不再繼續蓋小產權，一戶一戶的賣。

面對缺工缺料是否會稀釋到明(112)年的毛利及淨利表現？謝志長說，112年要入帳的個案由於發包時間早、經濟規模夠，所以都在預期當中，當初在銷售時也遇到房市景氣好，價格也有上調，因此毛利和淨利都不會受到影響。

至於明年房市，謝志長說，是一個錯綜複雜的情形，絕對是以個案表現為主，現在消費者已經被教育的很好，對保值、交通會很在意，換屋型的族群永遠都存在。他說，若是明年度總統選舉過於激烈，恐怕反應到市場上，目前明年經濟成長率下修，房市應該會有所震盪。

謝志長說，在前2年就有意識到房價不可能一直向上，因此公司就開始調整步伐，朝公辦都更及聯開案領域前進。他說，公辦都更案等會有要求公司的負債比，因此要積極降低負債比，希望能控制80%以下，明年將會試算看看，希望盡快還掉銀行借款，也會考慮調整股利政策，未來將會偏向以現金股利為主，而資本額將控制在40億以下。