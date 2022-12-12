推動交通安全教育，台東信義國小學童向來往車輛鞠躬行禮。（民眾提供）

台東縣成功鎮信義國小位於台11線旁，周邊車流量大、車速快，該校為了推動交通安全教育，仿效日本學童過馬路，向來往車輛駕駛鞠躬道謝，三年級學生王瑀安說，過馬路也要有禮貌，謝謝司機停下來，讓我們安全過馬路。

1部日本短片啟發信義國小教師團隊的靈感，導護老師帶著學童認識交通號誌，過馬路時揮手讓駕駛注意，快步走過後，向左右駕駛鞠躬道謝。

信義國小總務主任陳香蘭表示，起初帶著孩子向左右駕駛鞠躬道謝，他們會有點彆扭，後來養成習慣，孩子不會把車子停下來視為理所當然，現在即使不是上下學時間，過馬路也不忘交通禮儀，居民對於孩子的行動也給予肯定。

此外，學長姐也會帶著一年級新生一起過馬路，大孩子教小孩子，成為學習榜樣，六年級學生張念慈表示，會跟學弟妹解釋為什麼過馬路要揮手、敬禮，不要強行穿越馬路，讓他們學習過馬路的安全跟禮儀。

教導主任陳昱安表示，學校依各年級安排不同交通安全課程，像是教一年級孩子學習過馬路、看路況；中年級學習騎乘自行車的安全、出遊如何搭乘大眾運輸工具，高年級則培養旅遊交通規劃等，交通安全不僅是重要的生活技能，也能落實品格教育。