林姓男子駕駛的休旅車被燒得僅剩車架。(民眾提供)

由林姓男子駕駛的休旅車，12日中午約11點多，行經台74線靠近環中路匝道時，後座突然冒出燒焦味，林男機警將車子開下匝道並逃離車外，緊接著該休旅車起火燃燒，所幸沒有釀成傷亡。

這起意外發生在近12點，33歲林姓駕駛說，他駕駛母親的車子，當時在74線快速道路上，突然聞到車子後方有燒焦味，趕忙開下匝道，剛好旁邊就是加油站，原本下車要向加油站人員借滅火器，沒想到就見到車子起火。起火原因將由警消釐清中。