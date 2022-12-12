民進黨在今年九合一大選遭受嚴重挫敗，對此揭發蔡英文「論文門」弊案的旅美教授林環牆今（12）日就在臉書上指出，「蔡英文已經超過700天未曾召開記者會，接受記者提問」，更直言「在任何民主國家，是無法想像，太不可思議了」，引發討論。

林環牆今日在臉書上PO出一篇文章表示，「蔡英文已經超過700天未曾召開記者會，接受記者提問。這個情形，在任何民主國家，是無法想像，太不可思議了」，林環牆也提到，「論文門的詐騙犯行，是蔡英文內心永遠的心魔，永遠是暗夜纏繞全身的夢魘。人都不是完美的，有時會犯錯。但蔡總統千不該、萬不該就是不但不認錯，反而倒行逆施，以刑事告發恫嚇三學者，且進一步做了更多企圖掩滅詐騙博士學歷的國際串供」。

最後林環牆也強調，「據目前已掌握的文件，蔡英文集團所進行的國際造假串供橫跨歐、亞、美三洲，而且是現在進行式」。林環牆指出，「假博士仍在做最後的掙扎，但太遲了：早知如此，何必當初」。