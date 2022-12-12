移民署署長鐘景琨及德國在台協會陶副代表艾瑪（Dagmar Traub-Evans）10日宣布，台灣與德國啟用互惠使用自動通關，國人前往德國時，不用再大排長龍經過人工查驗，可以享受這便利又省時的自動通關服務，也可藉由通關的便利吸引更多德國遊客來台，台、德交流的重要里程碑，有助提升雙方觀光及經貿夥伴關係。

德國在台協會陶副代表艾瑪(Dagmar Traub-Evans)致詞。（移民署提供）

移民署表示，來台的德國旅客，只要持德國6個月以上效期的晶片護照，年滿18歲且身高140公分以上，在台無違反法令的紀錄，可免費註冊使用e-Gate入出境台灣。此外，國人前往德國法蘭克福等8個機場，持有含身分證統一編號的晶片護照，年滿18歲且在德無不良紀錄者，入境後可免費註冊使用德國EasyPass入出境德國。

移民署表示，德國是繼美國(Global Entry：GE)、韓國(Smart Entry Service：SeS)、澳洲(Smart Gate)及義大利(eGate)之後，第5個與台灣互惠使用自動通關(e-Gate)的國家，而台灣也成為第4個可使用德國自動通關(EasyPass)的非歐盟國家。移民署將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利，有助吸引國際觀光客來台。