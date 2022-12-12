官方周一公布的數據顯示，英國經濟在十月出現反彈，力度略高於預期。英國經濟在九月時受到伊莉莎白女王葬禮和公定假日的一次性影響。但是預計英國經濟仍走在衰退的路徑。

英國國家統計局(ONS)表示，繼九月萎縮0.6%之後，十月國內生產總值(GDP)為月增0.5%，表現優於經濟學家預期的上升0.4%。

但是這些資料不太可能改變投資人和分析師的觀點，即英國經濟在2023年面臨慘淡前景。英國金融市場周一沒有對這些新數據做出反應。

英國國家統計局表示，10月的經濟比疫情爆發前的水準增加了0.4%。

電力和天然氣消費是10月份經濟成長的最大拖累。此外英國氣象局的資料顯示，10月是有記錄以來氣溫第七熱的月度。

國家統計局表示，預計氣溫的下降可能還會顯示，能源帳單的上漲，將導致消費者行為產生一些變化。

10月新冠疫苗接種量的增加，使得GDP的月度增幅增加了0.1個百分點。