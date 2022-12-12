台灣三星電子今(12)日最新宣布，原台灣三星電子總經理鄭泳煥(Kevin Jung)應企業運籌需求，將升任三星電子常務，主要負責大陸行動通訊業務拓展。台灣三星電子總經理一職，將由梁準原(Jun Yang)接任，負責台灣三星電子之整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

梁準原先生自2001年加入三星電子，迄今已累積21年豐厚資歷。其於2006年至2010年任職總部行動通訊事業部，負責大中國區全產品行銷與策略規劃；2011年至2015年派駐大陸掌管行動通訊業務與通路管理。2016年至2020年回到韓國總部，善用其派駐市場經驗，再度為總部行動通訊事業部做出貢獻；而2020年至2022年間，則二度派任大陸，負責行動通訊產品策略性事業規劃與推進。

三星表示，未來梁準原總經理將憑藉多年來對大中華區市場與經營管理、業務銷售、及開拓市場之豐富經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，推動各項創新產品與解決方案，提供優質與完善的服務和體驗。