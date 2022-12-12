智慧路標能降低肇事機率。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取內政部營建署補助改善易肇事路段周邊路口的行人空間，並且針對無號誌且易肇事高險路口，設置智慧路標警示系統，提醒用路人於路口停讓。苗栗縣長徐耀昌12日到苗栗高商忠貞路段視察路口智慧路標，盼望能藉此有效降低車禍發生率，營造安全、友善、舒適的交通環境。

縣府工務處爭取中央經費補助6150萬元辦理學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程，自去年9月開工到今年8月完工，完成苗栗市7處、頭份市8處、後龍鎮1處、通霄鎮2處、苑裡鎮2處、卓蘭鎮1處及造橋鄉1處共7鄉鎮、22處易肇事路口改善工程。

今年更針對縣內易肇事及受限道路條件而無法設置號誌的路口，建置苗栗市2處、公館鄉3處、頭份市涵洞2處、頭屋鄉1處、卓蘭鎮1處、大湖鄉1處、通霄鎮2處、苑裡鎮農業重劃區8處等共8鄉鎮市、20處智慧路標，提醒知道來車應先停止余交岔路口，禮讓幹道先行，降低事故發生。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、議員鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、余文忠，以及地方里長及代表等人，今天前往苗栗高中前視察人本交通環境改善工程。

縣府工務處長古明弘指出，苗栗高商正門處忠貞路段，原現況道路路寬不足，並無設置人行道，學生上下學需步行至車道上，經縣府與校方溝通，苗栗高商願意無償提供校地並退縮校園圍牆空間，區隔行人與車輛通行空間。

另因忠貞路、公園路與電台街為無號誌路口，路口型態為Y字型交岔，陡坡造成視野死角，屬苗栗縣肇事高風險路口，工務處透過設置智慧路標，期能降低肇事機率。

古明弘說，智慧路標用於肇事率較高卻又無法設置號誌系統的路口，可偵測移動速度超過10公里的車輛，並以LED的智慧路標顯示「前方有車」、「小心慢行」，讓民眾在視線轉彎情況下提前預知側向來車訊息，提供明確車前狀況外也降低肇事率，其中苗栗市設置2處智慧路標，苗栗高商工區肇事率從6件減為3件，建中、社寮街區更是從13件降為2件，智慧路標視設置前後半年成效，肇事率平均下降約5成以上。

縣長徐耀昌表示，過去在易肇事路口，鄉親都以鳴按喇叭作為提醒，附近居民不堪其擾，但設置智慧路標之後，只要有移動車輛就會隨即啟動智慧標示，提醒用路人注意路況，大幅降低肇事率，讓鄉親行車更加安全，未來縣府將持續推動人本環境空間改善，提升苗栗便利與安全的用路環境，帶動苗栗整體的繁榮。