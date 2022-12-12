由於蔣萬安當選台北市長，台北市第3選區須進行立委補選，儘管台北市議員王鴻薇曾表態不投入補選，卻在後來答應參選，王鴻薇12日接受《新聞不芹菜》專訪時透露其中原因，並強調即使過程相當掙扎，自己一旦做出決定就不會後悔。

王鴻薇說，不參選聲明是她在評估參選利弊得失後提出，尤其剛選上議員就要登記參選立委，外界責難實在難以迴避，故從不選到最後投入補選，過程其實千迴百轉。

她指出，媒體所稱「國民黨大佬、小佬」確實曾致電她，勸進理由主要為2項。首先，台北市第3選區是蔣萬安本命區，有不能輸的壓力，否則外界將視蔣萬安失去本命區，認為其政治能量會隨著上任時間消退，等同蔣的政治光環會被削減一半。

王鴻薇認為，現在連蔣萬安小內閣成員都被外界放大檢視，等到正式就職，民進黨一定不會放過機會要表現，舉例來說，台北市議員王世堅已經說要當「蔣師」，說好聽點是監督，難聽點其實是要修理蔣萬安。要是輸掉第三選區，擔憂蔣萬安會hold不住。

其次，民進黨死忠支持者在九合一大選後相當鬱卒，非常希望透過此次補選扳回一城。她認為，倘若成功，國民黨勝選氣勢便無法繼續延續，很可能會影響2024選舉。

王鴻薇表示，不只國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，中廣董事長趙少康也曾致電，這些人都曾經幫助過自己，加上她完全理解蔣萬安憂慮的點，態度開始出現鬆動，「我很久、很久沒有整個心揪在那邊，想著該怎麼辦，一直掙扎」，隨著登記時間逼近，更擔憂最後開天窗，連自己也得負責，「後來想想，好像實在沒辦法」。

此外，王鴻薇提到，她決定投入立委補選後，曾向朱立倫表示想先與丈夫溝通，不希望參選消息提前被放出來，沒想到最後並未如自己所願，原因大概是朱怕自己反悔。