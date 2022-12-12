中國人民銀行12日公布最新金融統計，11月廣義貨幣總計數（M2）年增率12.4％，優於市場預期的11.7％，也高於10月份的11.8％。另，11月社會融資規模增量達人民幣（下同）1.99兆元，遠高於上月份的9,079億元，可看出官方加大放水力度。

人行數據顯示， 11月狹義貨幣總計數（M1）年增率4.6％，低於10月的5.8％。11月新增人民幣貸款 1.21兆元，低於預期的 1.4兆元，10月份為 6,152億元。

人行指出，初步統計，11月份社會融資規模增量為1.99兆元，比上年同期少6,109億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14兆元，較上年同期少增1,573億元。企業債券淨融資596億元，較上年同期少3,410億元；政府債券淨融資6,520億元，較上年同期少1,638億元；非金融企業境內股票融資788億元，較上年同期少506億元。1-11月，社會融資規模增量累計為30.49兆元，比上年同期多1.51兆元。

初步統計，11月末社會融資規模存量為343.19兆元，年增長10％。