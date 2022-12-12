為拉近民眾與資訊科技的距離，桃園市政府資訊科技局12月舉辦「2022桃園數位生活節」系列活動，透過於12月3日、4日舉辦元宇宙線上論壇，運用最新技術打造元宇宙論壇場景，邀請國內外知名的專家學者及業界代表，分享與民眾生活相關的資訊科技新知與應用，3場論壇總計逾1千人次共襄盛舉；另於12月11日舉辦的「科技 x SDGs 市民爐邊會」，透過邀請桃園市政府資訊科技局長余宛如與黃育璇、盧顗絜及曹雅涵等桃園在地青年代表，針對數位科技議題及桃園智慧城市發展進行意見分享交流，讓民眾看見桃園數位轉型的能量。

此外現場活動也特別融入市民卡紅利桃子，提供解謎成功者點數獎勵，並邀請紅利桃子特約店家於現場擺攤，以點數兌換特色商品，讓民眾除了接收科技新知，還能體驗便民好用的數位工具。

余宛如表示，桃園數位生活節總計辦理3場次元宇宙線上論壇，融入最新的科技應用概念將桃園特色地景以數位孿生概念打造元宇宙論壇空間，分別為12月3日舉辦的「鏈結國際數位新趨勢」，邀請到Meta Reality Labs的唐聖凱、YEN TING CHO工作室主持人卓彥廷等國外專家學者，分享元宇宙、XR（延展實境，Extended reality）等技術的最新運用和實踐。

12月4日舉辦的「數位打造SDGs新環境」，邀請到國立清華大學資工系副教授胡敏君、啟雲科技創辦人丘立全等專家學者，探討科技與永續發展的未來發展願景；及「挖掘在地數位新浪潮」則邀請到桃園在地新創及數位科技領域人才，包含桃園市建國國小資訊老師鄭永峻等專家學者，就其專業各自分享經驗與見解，3場次論壇總計破千人次參與，提供民眾豐沛且專業的知識饗宴!

此外，也於12月11日於桃園區南門市民活動中心舉辦「科技 x SDGs 市民爐邊會」，余宛如與康思迅數位整合行銷股份有限公司行銷長黃育璇、國立政治大學傳播學院盧顗絜，及眾藝院創辦人曹雅涵等桃園在地青年代表，分別就針對數位科技議題及桃園智慧城市發展進行意見分享交流，讓民眾看見桃園數位轉型的能量。活動特別融入市民卡紅利桃子，提供解謎成功者每人200點紅利桃子點數獎勵，並邀請紅利桃子特約店家原住民啤酒-巴索精釀、德成養蜂場／蜜蜂阿虎、掌櫃食堂及獵人食坊於現場擺攤，以點數兌換特色商品，讓民眾除了接收科技新知，還能體驗便民好用的數位工具。

余宛如說，桃園繼2019榮獲ICF年度智慧城市首獎後，今（2022）年再以「智慧永續城市：打造桃園數位市民生活圈」榮獲 WITSA 智慧城市首獎，象徵桃園的數位發展受到國際肯定；此外也於今年榮獲數位發展部111年度「資料開放金質獎」地方政府第一組第1名，代表著桃園在智慧城市推動上的豐碩成果，未來亦將持續盤點及開放更多優質資料集，以厚實的資料治理基礎，加速桃園數位轉型與經濟發展。

資科局長余宛如致詞。(資科局提供／蔡依珍桃園傳真)

資科局長余宛如與青年代表及民眾合影。(資科局提供／蔡依珍桃園傳真)