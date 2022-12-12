札特歌劇《魔笛》共同導演呂克．德維特做舞台導覽時，介紹蛇腹相機。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院將推出莫札特歌劇《魔笛》，由南非視覺藝術大師威廉．肯特里奇執導，以炭筆素描動畫、攝影原理及影像翻轉手法創造舞台空間。歌劇院藝術總監邱瑗12日表示，《魔笛》早在疫情前便安排邀演，歷經全球諸多變化後於今年底上演。

《魔笛》由南非視覺藝術大師威廉．肯特里奇（William Kentridge）執導，台積電文教基金會冠名贊助，將於12月15日至18日在歌劇院大劇院登場，11月起密集排練，亞洲知名指揮家洪毅全、執行導演島田彌六（Miroku Shimada）全程參與，台中國家歌劇院12日舉辦記者會，介紹舞台設計及主要場景。

共同導演呂克．德維特（Luc De Wit）在記者會中導覽表示，這次製作將背景設定在維多利亞時代，當年是啟蒙運動及攝影發明的年代，舞台上的蛇腹攝影機以負片、正片交替成像，有時逐格記錄角色旅程，有時呈現故事發生地及角色內心世界，舞台設計由肯特里奇繪製，隨著劇情景片會像閘門一樣層層打開。

島田彌六則說，歌手們在排練前都曾觀賞過往的演出影片，但同一幕在不同歌手組合的詮釋下，依然巧妙激盪出不同火花。

指揮洪毅全說，莫札特年輕時接近海頓古典主義的風格，創作歌劇時則多了浪漫主義風格，和貝多芬、舒伯特相近；莫札特的歌劇到《魔笛》時，像是一個歌唱劇（Singspiel），結合了各種歌劇的形式，對歌手的要求也不一樣，是莫札特創作的里程碑。

台積電基金會執行長許峻郎指出，歌劇《魔笛》是今年壓軸藝文盛事，基金會在公司內部宣傳及辦導聆會，員工購票踴躍，希望透過多元藝企合作帶動國內藝文觀賞風氣。