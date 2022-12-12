邁向2050年淨零永續目標，台中市政府12日舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，針對國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築與韌性城市、智慧交通及全民綠生活等主題進行討論，祕書長黃崇典強調，盼利用此機會重新檢視台中市發展永續零碳城市對策。

黃崇典指出，「永續」是未來式，許多技術及行為改變都需要努力，且必須有決心去克服；台中市政府積極推動藍天白雲計畫、光電四倍增與iBike2.0倍增計畫等政策，並啟動修定「台中市發展低碳城市自治條例」，便是針對永續零碳基礎，希望未來能落實在政策面。

黃崇典說，了解城市減碳的方式，必須從城市的碳盤查開始，台中市每年碳排放量約3354萬公噸，其中工業部門站64.74％、住商部門占20.22％、交通部門占14％，其中工業部門為大宗，也因此，市府針對用電大戶及新闢工業區光電建置規範，輔導產業轉型且成立ESG輔導團。

在住商減碳的部分，市府透過城市規畫導入近零碳建築概念及能源管理系統智慧節電，持續增加綠地面積，並在交通方面積極發展軌道運輸；同時配合中央能源轉型政策，推動綠屋頂、資源循環發電、LED智能路燈換裝等計畫。

永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，淨零排放政策應建構在良好的氣候法制基礎上，目前修正「台中市發展低碳城市自治條例」初稿，涵蓋零碳的產業、環境、交通及生活教育，並邀請產官學界聚焦發條內容交流。