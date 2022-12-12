行政院長蘇貞昌今（12）日表示，假如小三通重啟，在大陸疫情嚴峻的當下，開放邊境恐讓對岸民眾來台搶藥，造成另一波防疫破口。網友驚訝說，「你很低耶！」「台灣有那麼強的預苗給大陸搶？」「搶高端嗎？那你不是得意死了！」

中國大陸上周暫停台灣2400件加工類食品、水產品輸入，其中包含金門高粱酒，加上小三通遲遲未開，立委陳玉珍、準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘今(12)日率團赴陸溝通。行政院長蘇貞昌今表示，假如小三通重啟，在大陸疫情嚴峻的當下，開放邊境恐讓對岸民眾來台搶藥，造成另一波防疫破口。

針對陳玉珍等人這次的赴陸行程，貞昌說，防疫必須全國一致，尤其中國大陸疫情再起，好不容易我們近3年來防疫有成，如果造成破口實在難以對國人交代，「如果輕率的大開國門，過去中國大陸到香港搶藥的情況大家都知道」。

蘇貞昌說，任何人都不能因為個人立場來妨礙全國一致的防疫作業，希望大家都能以國人健康為重、社會安定為念，「對岸現在因為疫情封控嚴重，若因為台灣開放邊境而造成防疫破口，開放小三通並無道理」。

對此，網友在中時新聞網留言，「台灣有那麼強的預苗給大陸搶?」「胡扯」、「你很低耶！」「真是臉皮夠厚」、「繼續撐到2024，那真是肥了藍營！」「仇恨值不比時鐘低」、「能賣藥賺錢不是扶持生技產業要做的？」「搶高端嗎?? 那你不是得意死了」！