警方拘提林嫌到案並起獲改造手槍2枝及數發子彈。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜警羅東分局1日上午7時許趁林嫌外出時，埋伏逮捕到案並起獲改造手槍1枝及子彈64顆，經移送宜檢，以8萬元交保。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮1名29歲林姓犯嫌在1日凌晨時，搭計程車時與司機發生爭執並持槍恐嚇，經宜蘭地檢署交保後，竟在3日凌晨又因債務問題，持槍至友人住處對空鳴槍；宜蘭警察局羅東分局獲報後展開查緝，當日上午10時許再次將林嫌拘提到案，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送宜檢偵辦，並聲請羈押。

據了解，林嫌1日凌晨於羅東鎮中山路段搭乘計程車時，在市區一直更換下車地點，司機非常無奈並與林起爭執，林隨即在後座亮槍恐嚇，待抵達住處後，林就屌兒啷噹的走往地下室，司機便請守衛室人員報警；數分鐘後，林嫌又走往守衛室放車資，請守衛人員叫司機掉頭回來拿取車資。

羅東分局當日上午7時許趁林嫌外出時，埋伏逮捕到案並起獲改造手槍1枝及子彈64顆，經移送宜檢，以8萬元交保。而林嫌3日凌晨準備前往冬山鄉義成路段友人住處償還3000元債務時，路程中與友人通電話鬧不愉快，在抵達友人住處後，把錢放在外面，林嫌即在車內憤而對空鳴槍，表示極度不爽。

警方獲報即展開查緝，3日上午10時許在五結鄉台興路某大廈地下停車場，再次將林嫌拘提到案並起獲道具槍1枝，警方發現該道具槍的槍管不通，根本無法發射，追查後於6日將林逮捕並取出槍管1枝、子彈1發。全案依刑法恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送，經裁定命林嫌需每日至居住地的派出所報到。針對林嫌在三日內2次持槍犯案，讓人不禁質疑林嫌是在挑戰警察公權力。