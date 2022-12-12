總統蔡英文2020年12月12日最後一次接受媒體聯訪，媒體人張禹宣今(12日)在臉書感嘆，當天蔡英文被問及的，正是中天關台對言論自由的扼殺。自此媒體監督政府的力道大為衰減，甚至在各台引發寒蟬效應。他慶幸當年的民粹已在此次大選徹底瓦解，民眾已有辦別施政好壞的能力，與拆穿網軍的虛假流量與帶動風向，即便蔡英文可以在憲政體制缺陷下，繼續躲在總統府內度過任期，卻也無法規避民意的譴責與檢視。

張禹宣指出，2020年12月12日，是中天新聞台停播的首日，自此媒體公器監督政府的力道大為衰減，甚至在各台引發寒蟬效應，無不忌憚NCC的開罰，換照前夕尤其躡手躡腳，營造出一片歌功頌德的假象。這天也是是蔡英文最後一次受訪，自此蔡英文規避了一切民意的監督，高坐廟堂卻不問民間疾苦，只活在臉書、與網軍、親近媒體之中，即便2022九合一選舉大敗同志落難，仍拿她的總統之位無可奈何。

他表示，與其探討公聽會、無理開罰這些技術性層次，全民都早已認知，關台的「本質」從頭到尾都是政治性問題。不論是從取代52台NCC的強力介入，到後續接手後媒體的荒腔走板屢屢出包，以及特定電視台成立到上架，泛政治化的強力介入，甚至連內部員工都不滿歌功頌德太過不滿離職，以及在補選期間政論節目《議顏堂》，開罰的兩套標準，全民都清清楚楚，NCC的獨立性，是獨立效忠民進黨。

張禹宣質疑，比起新聞自由的曲高和寡，當年民進黨真正的底氣，只在於藍綠分裂下支持者對於監督、反對聲音的高度仇視，不管泛藍、泛綠的支持者都知道這叫扼殺新聞自由，但泛綠的支持者不在乎，也樂見其成，只要站在人多的一方，扣上「賣台」的帽子，這就叫正義。

他提到，慶幸的是，當年颳起的國族主義式民粹，已在此次大選徹底瓦解，民眾已有自我思辨的能力，去辦別施政的好壞，與拆穿網軍的虛假流量與帶動風向，即便蔡英文可以在憲政體制缺陷下，繼續躲在總統府內度過任期，卻也無法規避民意的譴責與檢視。

張禹宣強調，未來不論是否政黨輪替，不管是藍媒或綠媒都不該再有任何電視台因為「監督政府」而被禁聲，國家元首也不該因為民眾無可奈何，就恣意的逃避監督，台灣的主權獨立只有在堅定捍衛民主自由的前提，才有意義。