陽明海運（2609）今（12）日舉行線上法說，業務長張紹豐表示，已經出現運價止跌訊號，也感受到農曆年前出貨小旺季，至於運價反彈多大、多久很難預測，等到年後，大陸及東南亞各地復工後接獲訂單情況，整體評估才知道運價走勢。

張紹豐指出，隨著海運需求放緩，陽明在10月、11月船艙利用率下滑，隨農曆年小旺季到來，目前全線已回到滿載情況。目前沒有閒置船舶，且今年將更多空櫃挪給亞洲線，因此亞洲線今年承運櫃量成長近2成，美國線減約2～3％，歐洲線增加2～3％。

展望明年，上半年不確定因素高，陽明且戰且走，對下半年還是有所期待，隨廠商庫存在未來1、2個月持續消化，天氣轉暖能源價格放緩，通膨、升息壓力衝擊降低，歐美貨主訂單可望逐漸回復。

投資人關心陽明的庫藏股與股利政策，對於帳上約當現金加上3個月以上定存高達2,600億元，是否考慮實施庫藏股？

陽明財務長蘇育文表示，公司不排除進行庫藏股相關評估，也有投資人希望可保留資金配股息給股東，明年初董事會才會有較具體的討論。