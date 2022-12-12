教育部體育署日前首度舉辦「培育運動傳播人才成果展」，並頒發「運動傳播人才擂臺賽」的6大學生獎項及3大培育辛勞獎項，洪志昌副署長頒發「特別創意獎」獎項，由醒吾科技大學流行音樂創作系學生龔峻霆獲獎。
醒吾科大流行音樂創作系龔峻霆作詞作曲及演唱，新媒體傳播系陳志瑋、林承燁、姚宇駿、陳均、顏瑋頡拍攝完成的「飛越」，訴說選手飛越過自己的心路歷程，獲得「特別創意獎」的肯定。
醒吾科大流行音樂創作系龔峻霆創作歌曲「飛越」，就是希望在球場上揮灑汗水的運動員們可以努力的跨越自己的困難，克服各種困境，並且能在逆境中拿下勝利。
龔峻霆開心表示，很感謝潘文菁老師給自己這個機會去完成這個MV的歌曲製作，也很謝謝新媒系同學的幫忙，才能順利完成這支MV，如果沒有他們的協助，這支MV就不會這麼讓人有感，很感謝參與這次製作的所有成員。
本次運動傳播人才成果展計有18 所大專校院共同參與，包括醒吾科技大學新媒體傳播系轉播團隊。「大專院校培育運動傳播人才」計畫，以「學生體育賽事、直播自己來」為推展理念，未來將持續運動傳播與行銷賽事人才培育與學生運動賽事推廣雙贏局面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。