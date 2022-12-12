教育部體育署日前首度舉辦「培育運動傳播人才成果展」，並頒發「運動傳播人才擂臺賽」的6大學生獎項及3大培育辛勞獎項，洪志昌副署長頒發「特別創意獎」獎項，由醒吾科技大學流行音樂創作系學生龔峻霆獲獎。

醒吾科技大學流行音樂創作系龔峻霆同學於會場表演自己的創作歌曲「飛越」。(醒吾科大提供)

醒吾科大流行音樂創作系龔峻霆作詞作曲及演唱，新媒體傳播系陳志瑋、林承燁、姚宇駿、陳均、顏瑋頡拍攝完成的「飛越」，訴說選手飛越過自己的心路歷程，獲得「特別創意獎」的肯定。

由醒吾科技大學新媒體傳播系林添勝(右二)主任帶隊的轉播團隊，於會場開心的留影紀念。(醒吾科大提供)

大專院校培育運動傳播人才計畫成果展現場，醒吾科大師生開心大合照。(醒吾科大提供)

醒吾科大流行音樂創作系龔峻霆創作歌曲「飛越」，就是希望在球場上揮灑汗水的運動員們可以努力的跨越自己的困難，克服各種困境，並且能在逆境中拿下勝利。

龔峻霆開心表示，很感謝潘文菁老師給自己這個機會去完成這個MV的歌曲製作，也很謝謝新媒系同學的幫忙，才能順利完成這支MV，如果沒有他們的協助，這支MV就不會這麼讓人有感，很感謝參與這次製作的所有成員。

本次運動傳播人才成果展計有18 所大專校院共同參與，包括醒吾科技大學新媒體傳播系轉播團隊。「大專院校培育運動傳播人才」計畫，以「學生體育賽事、直播自己來」為推展理念，未來將持續運動傳播與行銷賽事人才培育與學生運動賽事推廣雙贏局面。