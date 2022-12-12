插畫家奧斯卡在公寓裡打造隱藏版圖書館「工場 Factory」。（吳娮翎攝）

插畫家奧斯卡筆下的台北人圖鑑作品。（吳娮翎攝）

奧斯卡精選老件傢俱搭配懷舊畫框，讓作品跟空間對話。（吳娮翎攝）

由插畫家奧斯卡發起的《Zigma》科幻雜誌，一本以創作者為核心的圖像小說雜誌，由奧斯卡發起，攜手7 位創作者共同創作，打造台灣第一本科幻圖像小說雜誌。（吳娮翎攝）

插畫家奧斯卡，從理工科跨足藝術界，再從藝術界跨足空間經營，在新北市中和老公寓打造城市裡的圖書館「工場 Factory」，採預約制邀請讀者一起進入奧斯卡的私房空間。

藏身於中和巷弄中的「工場 Factory」，原是奧斯卡的老家所改建，其誕生也是因緣際會，在2019那一年工作不順遂，便逐漸有了打造一方空間的想法，找來「行一建築」操刀室內設計，在視覺上以弧形創造空間的躍動感，使空間更具實驗與趣味性。

「工場 Factory」的傢俱也都各有巧思，閱讀長桌的桌腳錯落排列，靈感來自書籍背後的 ISBN 條碼，彎曲的工作桌桌面則取自無限符號，代表乘載創作的無限可能，屋內的老件，也都來自奧斯卡親自挑選，一進門鞋櫃來自「究屋」，鞋櫃原先為食器櫃，除了屋內擺件都有巧思，屋內選品的讀物，也都是奧斯卡選書，他在選書上著重於視覺藝術，包含繪本，圖像小說，攝影，平面繪畫與當代藝術的作品集等。目前經營模式採入場不限時，除了是圖書館，也可以是共同工作空間。

插畫家奧斯卡，1990年出生，2011年因為一段無疾而終的戀情，開始作畫，2019年意外再見到對方，卻已沒有當初的怦然心動，大學念台大資管，畢業後轉行當畫家，過程中也歷經過家庭抗爭，現在彼此理解，也得到家裡的支持，一起撐起「工場 Factory」空間，現在的他，跳脫愛情，關心城市、土地、人，筆觸帶有溫度，擅長以畫記錄生活，經常在旅行中汲取繪畫養分。

現在已經是職業插畫家的他，大學時自學、臨摹繪畫而成為插畫家，比起繪畫的無心插柳，求學時，他在音樂領域反而投入更多，從小學習各類樂器，現在音樂成為他的生活調劑，他表示，會想要一直畫下去，「人生的經歷不是偶然而是必然，一直畫下去，或許就可以知道人生為什麼會被這樣的安排，了解這一生是為了什麼而經歷，了解我是誰？我從哪來？我要去哪？」奧斯卡也希望透過這個開放的私房圖書館，邀請更多人一起來感受他的一方天地。