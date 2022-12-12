知名旅宿平台Agoda執行長Omri Morgenshtern分享疫後旅遊商機訪談內容，他認為，人們還是有報復性旅遊的情況，所以可以看到整體程度是往上升，人們想要消費的能量還是會遠高於通膨的影響，對於2023年旅遊產業動態樂觀。

他也針對台灣旅遊優勢做分析，他認為，台灣是寶島，城市很現代化，人也很溫暖熱情，現在年輕人旅遊非常在乎與當地人的互動，這會是台灣很棒的優勢。且台灣融合東西方文化，非常適合非亞洲的觀光旅客探索旅遊。要提升旅遊產業優勢，有兩大面向可以努力，第一，降低入境門檻，日本在過去十年一直不餘遺力積極協助移除簽證上的困難；第二，提高觀光誘因，泰國在行銷自身的觀光優勢一直有源源不絕的新創意。

亞洲各國人民買東西的習慣都不一樣，因此Agoda也會因應消費者習慣調整服務，更加走向「在地化」，在促銷的部分，在Agoda中有一個團隊是專門為在地化做發想及開發，積極配合當地消費者的消費習慣。