基隆市日前發生通緝犯衝撞警車逃離自撞事件，警方也在車上起出海洛因、安非他命等毒品。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市11日凌晨發生一起從交通違規演變成警匪追逐的事件，一名林姓男子駕車紅燈右轉，遭警方攔檢，不料林男卻倒車衝撞警車，並加速逃離。但途中林男失控自撞山壁，待警方趕到後，林男已經逃離，留下車上的2名乘客，警方並在車上起出毒品海洛因、安非他命，全案移送基隆地檢署偵辦，警方也正追查林男到案。

事發在11日凌晨零時左右，基隆市警局第一分局員警在巡邏途中，發現由林男駕駛的自小客車在仁愛區光一、成功一路口違規紅燈右轉，便尾隨該車至仁五路15巷口，準備攔查林男車輛。

說時遲、那時快，林男眼見警方要攔停他的車子，突然倒車衝撞警車，接著就加足馬力沿著南榮路往八堵方向逃離。警方則是尾隨其後，俟機追捕嫌犯。

林男在開到南榮路蓬萊隧道時，疑似因為車速太快、操作不慎，林男先是擦撞到路邊停放的車輛後，整部車失控打滑撞擊山壁。警方追上後，發現駕車的林男已經逃竄無蹤，車上還有一名40餘歲的彭姓男子及30餘歲的林姓女子在現場。

基隆市日前發生通緝犯衝撞警車逃離自撞事件，警方也在車上起出海洛因、安非他命等毒品。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市日前發生通緝犯衝撞警車逃離自撞事件，警方也在車上起出海洛因、安非他命等毒品。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

警方先是下車控制彭男與林女，接著便從車中起出海洛因、安非他命及針筒等毒品及吸食器具。警方經初步調查後，鎖定林男的身分，得知林男因涉及詐欺案，正遭通緝中，這也解釋了為何林男會衝撞警車加速逃跑。

彭男在警方偵訊時，坦承車上起出的毒品為他所有，林女則是否認涉毒。警方便依涉犯《毒品危害防制條例》將彭男移送基隆地檢署偵辦，也將林女列為關係人。警方表示，後續也將持續追查林男到案。

基隆市警局第一分局表示，決不容許惡徒危害社會治安，警方將持續執行各式掃蕩勤務打擊犯罪，呼籲民眾勿有僥倖心態，對於不法行為絕不寬貸。

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