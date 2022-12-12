德載國際不動產FUNWOO執行長曾意婷12日在高雄表示，在政府打炒房之後，許多高資產族群逐漸減少投資台灣房產，加上大陸20大之後的地緣政治因素，詢問美國置產的熱度更是大增，去年在台成立的德載國際不動產FUNWOO，在美國成交的房產標的，占比達80％，置產台灣的比例只有20％。

曾意婷指出，德載國際不動產FUNWOO是一家科技房產新創公司，去年在台成立，以全數位化的商業模式，推出「一站瀏覽，全球皆可購」的國際房產平台，運用數據、AI 及機器學習技術，協助台灣買家找到理想的海外投資標的。

她說，FUNWOO目前據點設立在台北市信義區南山大樓，明年2月將在台中全國大飯店，設立台中辦公室，預計明年底，前進大南方，在高雄設立第三個據點。

FUNWOO 12日南下高雄舉辦一場海外建案說明會，曾意婷在會前指出，台灣房市去年至今上半年，雖然面臨油電及工料雙漲局勢，但，房市仍熱絡一路長紅，不過，進入2022年下半年，股市表現不佳，加上政府打炒房政策，連帶影響房市、建物買賣移轉棟數明顯下降，大陸20大後，台灣地緣政治問題，更讓美國置產和移民，成為熱門話題。

她說，以FUNWOO目前的營運狀況，銷售案源的比例，來自美國和台灣的比例，各占50％左右，但，成交的案件則以美國居多，約占80％，只有20％屬於台灣的標的。

曾意婷認為，要佈局全球房產，投資人應要特別關注匯率、供需、以及房市透明資訊等三大指標，

她說，在台灣，多數企業家因為持有美元資產，自然相對傾向在美國置產，因為美國相對是匯率相對穩定的國家，也是貨幣相對強勢的經濟體，再者則是房屋供需的走勢，始終要回歸經濟學的「供需法則」，包括就業人口流動、區域 居住者的收入等。

曾意婷表示，以美國西雅圖為例，除了 Microsoft、Amazon、Google、Facebook 等科技公司持續擴張外，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX、貝佐斯（Jeff Bezos）、藍源（Blue Origin）太空之旅，也在當地落腳。

她說，最後則是要留心該國家的房地產資訊，是否公開透明，唯有完整的房市交易資訊，才能讓房產顧問透過數據，讓高資產者了解自己的出價是否合適？未來的潛力和走勢如何？

曾意婷強調，無論是國內或國外置產，「人，是不可以相信的」，一定要相信制度，特別是有履約保證機制的交易，才是對買方或賣方，最有保障的。