遠傳電信（4904）12公佈11月自結營利概況。受惠於5G用戶數持續上升、新經濟營收挹注，11月合併營收79.72億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為26.11億元及8.28億元，與去年同期相較，年成長率分別為7.1%及26.1%。11月每股稅後純益(EPS)為0.25元，締造連續11個月雙位數成長的佳績。

累計1~11月合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為810.27億元、280.92億元及87.08億元，與去年同期相較，年成長率分別為4.9%、9.1%及20.4%（扣除去年7月活化資產的營業外收益影響）。累計1~11月EPS為2.67元，年成長率達20.4%，穩健創造亮眼的營運表現。

遠傳表示，11月份行動通訊業務持續創佳績，行動服務營收年成長率達3.6%，總用戶數同步正成長。5G滲透率持續攀升，持續拉高11月份客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)，年成長率達2.5%，自2021年3月以來，已連續21個月正成長，月租型ARPU的年成長率則更多達3.1%。

遠傳持續深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力，拓展多元服務，在資通訊業務、個人數位服務營收雙雙貢獻下，累計今年1~11月，新經濟營收年成長率達20%，營收佔比達19%。